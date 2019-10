Po jutranji prometni nesreči, v katero so bili vpleteni trije tovornjaki, so avtocestni odsek med Latisano in Portogruarom v smeri Benetk ponovno odprli. Tovornjake so odstranili, prav tako izgubljeni tovor lesa enega izmed tovornjakov. Ob 12. uri je bil promet upočasnjen in so še nastajali zastoji, stanje pa se izboljšuje.