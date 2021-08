Na avtocesti A4 med Portogruarom in Latisano je zagorel tovornjak cisterna. Avtocesto so zato na omenjenem odseku zaprli v obe smeri. Zaprta sta uvoz pri Latisani v smeri Benetk in priključek z avtocesto A28 v smeri Trsta. Vozila, ki so namenjena v Trst, izločajo pri Portogruaru, v smeri Benetk pa pri Latisani. Na kraju so gasilci, policisti in reševalci službe 118. Nastajajo zastoji, sporoča družba Autovie Venete.