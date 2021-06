Na avtocesti A4 so malo pred 16. uro zaradi nesreče zaprli odsek med vozliščem pri Portogruaru in San Stinom v smeri proti Benetkam. Trčila sta avtomobil in tovorno vozilo. Za voznike iz smeri Trsta je obvezen izvoz pri Portogruaru. Zaprt je tudi razcep med avtocestama A28 in A4 v smeri Benetk. Na kraju so reševalci službe 118, gasilci in policija.