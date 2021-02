Avtomobil ga je zmečkal

Sinoči ob 21. uri se je v Čedadu pripetila smrtna nesreča, v kateri je izgubil življenje 44-letni voznik Rolan Defennu. V bližini novega mostu je s svojim peugeotom zapeljal v obcestni cementni robnik in se prevrnil, pri čemer ga je vrglo iz avtomobila, ki se je zakotalil nanj. Gasilci iz Čedada so potrebovali več časa, da so ga izvlekli iz razbitin. Reševalci so ga na kraju oživljali in ga nato prepeljali v videmsko bolnišnico, kjer je nesrečni voznik podlegel poškodbam. Vzroke nesreče preiskujejo karabinjerji.