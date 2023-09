Avtomobil pristal na strehi na železniški progi

Zdravstveno osebje je na kraju oskrbelo voznika, ki se je uspel sam izvleči iz vozila. Prepeljali so ga v resnem zdravstvenem stanju v videmsko bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili, da ni v življenjski nevarnosti.

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores in gasilci so danes ob 12.45 posredovali v Remanzaccu na Videmskem, kjer je bil da državni cesti št. 54 avtomobil vpleten v prometno nesrečo. Voznik je izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal s ceste, pri čemer je avtomobil podrl obcestni zid in nato pristal na strehi na železniški progi Videm - Čedad.

Gasilci so zavarovali vozilo in kraj nesreče, policisti so medtem ustavili železniški promet. Na kraj je prispel gasilski žerjav, s katerim so dvignili avtomobil, nato so ga odpeljali z avtovleko. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, ki preiskujejo vzroke nesreče.