»Babje poletje« in kostanji

Razmeroma visoke temperature bomo beležili tudi v prihodnjem tednu, sporoča Arso v zapisu z naslovom »Sadovi babjega poletja« na Facebooku, najvišje temperature bodo ob koncu tedna v večjem delu Slovenije okrog 20 stopinj Celzija, v vzhodnih predelih države pa se bodo lahko povzpele tudi do 25 stopinj Celzija. Pričakujejo, da bo v začetku prihodnjega tedna še za kakšno stopinjo topleje in da bodo temperature ponekod za več kot 5 stopinj Celzija presegale dolgoletno povprečje. Deževna obdobja so bila v prvem delu jeseni kratka, večinoma suho obdobje pa se bo nadaljevalo vsaj še teden dni. Nekaj padavin bo le v hribovitih krajih na zahodu.

Takšnemu toplemu in suhemu obdobju, ki sledi prvim jesenskim ohladitvam, pravimo tudi babje poletje, so zapisali v sporočilu. Običajno nastopi v drugi polovici septembra ali v oktobru. Vreme bo ugodno tudi za nabiranje kostanja, kar je zelo sproščujoča dejavnost v naravi, menijo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje. Najdemo ga po vsej Sloveniji, pišejo, z izjemo delov Notranjske, Koroške in višjih leg. Najraje ima topla pobočja in rahlo kisla tla. Eno drevo lahko rodi od 100 do 200 kilogramov plodov. Pridelek plodov kostanja je močno odvisen od vremenskih dejavnikov. V preteklih nekaj desetletjih so drevesa zdesetkale bolezni. Kostanjev rak je močno zarezal v njegovo prisotnost tudi v slovenskem prostoru. Kaže pa, da bodo na to drevesno vrsto v prihodnosti, še bolj kot bolezni, posegle tudi podnebne spremembe, še dodajajo.