Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje RS Bojana Beović meni, da Balkan predstavlja podobno situacijo kot v začetku leta Italija, je sporočila na tiskovni konferenci. »Bojimo se, da bi bila zapora mej prepozna,« je izjavila. Izpostavila je med drugim, da problem niso več le uvoženi primeri okužb s koronavirusom, temveč tudi sekundarne okužbe in primeri neznanega izvora. O podatkih, da novi koronavirus slabi, pa je dejala, da so na trhlih temeljih ter da na to ne gre računati.