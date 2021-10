Barcolana bo, kot kaže, potekala ob severovzhodnem vremenu

Drugi del tekočega tedna bo zelo vetroven. Pihala bo okrepljena burja, povečini bo zmerna do močna. Šlo bo za tipično sliko, ki nastane ob severovzhodnem vremenu. Nad severnim Sredozemljem bo po prehodu vremenske fronte nastalo ciklonsko območje, ki bo s svojim zgornjim robom segalo do naših krajev. Nad Slovenijo ne bo manjkalo oblakov, mestoma tudi padavin, medtem ko bo ob spuščanju nad FJK severovzhodni veter sušil zrak. V FJK bo tako v drugi polovici tedna in v nedeljo prevladovalo sončno ali precej sončno vreme. Ozračje se bo v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem precej ohladilo.

V nedeljo bo na Barcolani, kot kaže po zdajšnjih izračunih, še pihala povečini šibka do zmerna burja. Ker se bo ciklonsko območje nad Sredozemljem že deloma zapolnilo, bo predvidoma nekoliko manj močna kot med četrtkom in soboto. Najvišje dnevne temperature pa bodo okrog 20 stopinj Celzija. Regata bo potekala ob sončnem ali precej sončnem vremenu.