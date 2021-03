Bari odprti, šole zaprte

Odločitev, da se bo v Furlaniji - Julijski krajini na prvostopenjskih in drugostopenjskih srednjih šolah za (vsaj) dva tedna pouk izvajal le na daljavo, je na prvi pogled skregana z ukrepom, da bodo v Trstu in Pordenonu bari in restavracije še odprti. A statistika, ki so jo danes povzeli predsednik dežele Massimiliano Fedriga, njegov namestnik Riccardo Riccardi in pristojna za šolstvo Alessia Rosolen, vseeno kaže, da gre za smiselno razlikovanje.

Angleški sev se je namreč veliko bolj kot izhodiščna različica koronavirusa zarezal v mlajšo populacijo. V Gorici je največji porast obolelih s covidom-19 zaznati v starostnem obdobju 11–13 let, v Trstu pa je na drugem mestu starostna kategorija 14–18 let.

Hkrati je Riccardi poudaril, da so po novem na prvih treh mestih virov okužbe družinsko okolje, šola in delovno mesto, ko pa je še do nedavnega veljajo, da so primeri okužb v šolah bistveno manj pogosti. Šole naj bi bile zdaj bistveno bolj nevarne od gostinskih lokalov.

Alessia Rosolen, ki je še oktobra zagovarjala odprtje šol, je še navedla, da beležijo največji porast okužb prav tiste dežele, ki so se januarja odločile za vnovično odprtje učilnic prej kot ostale. Omenila je Abruce, Toskano in Avtonomno pokrajino Trento.