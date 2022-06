Base skakalca našli mrtvega

Moškega so iskali od četrtka popoldne. Takrat naj bi namreč skočil s Strme peči, na točki, kjer bi se moral ponovno srečati s prijatelji, pa ga ni bilo na spregled, zato so sprožili alarm. Na prizorišče so se podali gorski reševalci iz Mužca in Rajblja ter finančni policisti z Žlebov, sodelovali so tudi helikopterji civilne zaščite. Že v četrtek so s helikopterja opazili skakalčevo opremo, ki je ležala v težko dostopnem kanalu. Zaradi hitrega poslabšanja vremenskih razmer se helikopterju ni bilo mogoče približati do točke, ugodne za spust reševalcev na območje. Iskanje so tako prekinili in ga nadaljevali danes ob zori.

Več v jutrišnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.