Bazovica 2020: današnji spored

Na današnji dan pred 90 leti so bili na gmajni pri Bazovici ustreljeni štirje junaki – Ferdo Bidovec, Franjo Marušič, Zvonimir Miloš in Alojz Valenčič. V Bazovici bo danes ob 15. uri osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake. Svečanost, ki jo prireja Odbor za proslavo bazoviških junakov pri NŠK, bodo zaznamovale varnostne razmere za zajezitev covida-19: udeleženci se morajo za udeležbo prijaviti. To lahko storijo pred vstopom na prizorišče pred začetkom slovesnosti. Slovesnosti se bo udeležila tudi ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Spominski dan se bo začel ob 6.43 z recitalom gledališčnikov Kluba Mladi Tigr (koordinator Rok Andres) in tržaških recitatorjev. Ob 10. uri bo slovesnost pri spomeniku bazoviškim junakom na pokopališču pri Sv. Ani, kjer bo zbrane nagovorila Neža Kravos. Sodelovali bosta Ženska vokalna skupina Barkovlje in Dekliška vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj pod vodstvom Aleksandre Pertot, na violino bo zaigral Florjan Suppani. Na častni straži bodo mladi taborniki in skavti. Istočasno, ob 10. uri, bo pri kalu v Bazovici startal planinski spominski pohod, ki ga prirejajo ŠZ Sloga, SPDT in SK Devin.

Slovesnost na gmajni bodo ob 15. uri v živo predvajali po radiu in televiziji slovenskega programa deželnega sedeža RAI in po Facebooku. Zbrane bo pozdravil predsednik odbora Milan Pahor, slavnostna govornika bosta odvetnik in politik Peter Močnik ter predsednik deželnega inštituta Irsrec FVG Mauro Gialuz.

Ob 20. uri bo v cerkvi v Bazovici daroval mašo ljubljanski nadškof Stanislav Zore z domačim župnikom Žarkom Škerljem. Govorila bo senatorka Tatjana Rojc.