Bazovka osvojila Lignano

Lignansko kopališče Riviera resort je bilo včeraj prizorišče prvega deželnega izbora za lepotno tekmovaje Miss Italije. Med mnogimi lepoticami je žirijo najbolj prepričala Bazovka Sanja Žagar, in tako domov odnesla prvo mesto in naslov Miss Riviera Resort. 21-letna študentka prava na tržaški univerzi in sodelavka našega časopisa v sklopu mladinske rubrike @Direkt, je v preteklosti sicer že požela marsikateri uspeh na lepotnih tekmovanjih: leta 2018 je dosegla naslov Miss pokrajine Trst ter drugo mesto na tekmovanju Miss Trieste, lani pa je pometla s konkurenco na lepotnem tekmovanju v Nabrežini. Sanja, ki v prostem času trenira ritmično gimnastiko pri ŠZ Bor, pravi, da bo v prihodnosti morda zaplavala v novinarske vode, vendar še ne ve, kam jo bo peljala življenjska pot.