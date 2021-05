Bela barva, a brez popolnega sproščanja

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo po vsej verjetnosti s 1. junijem (ali morda že v ponedeljek, 31. maja) prešla na beli vladni seznam in z njo tudi Molise in Sardinija, medtem ko naj bi 7. junija postali beli Veneto, Abruci, Umbrija in Ligurija. Lombardija, Emilija-Romanja in Lacij naj bi spremenili barvo 14. junija.

Predsedniki dežel preverjajo možnost, da bi prehod na beli seznam potekal brez popolnega sproščanja, kar je bilo, denimo, pred časom usodno za Sardinijo, ki se je nato zaradi naglega porasta števila okužb naenkrat znašla na rdečem seznamu. Med predlogi je ohranitev policijske ure, in sicer od 24. ure dalje, kar bo po novem od 7. junija veljalo za celotno državo. Preverjajo tudi možnost prepovedi zadrževanja pred javnimi lokali in obveznost sedenja tudi na prostem ter prepoved uživanja hrane in pijače v skupinah na cestah, v parkih in na vrtovih.