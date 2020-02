Cene reguliranih pogonskih goriv, neosvinčenega 95-oktanskega bencina in dizla, se bodo v Sloveniji na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest opolnoči zvišale. Tako bencin kot dizel se bosta podražila za en cent. Liter bencina bo po novem stal 1,265 evra, liter dizla pa 1,203 evra.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.