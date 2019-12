Bencin opolnoči dražji, dizel cenejši

Liter 95-oktanskega bencina se bo na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest v Sloveniji opolnoči podražil za 0,8 centa na 1,301 evra, liter dizelskega goriva pa se bo pocenil za 0,1 centa in bo po novem stal 1,257 evra. Regulirana cena 95-oktanskega bencina bo tako najvišja od obdobja prvih dveh tednov v avgustu.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah sicer določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.