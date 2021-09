Bencinski servisi in verski obredi niso izjeme

Slovenska vlada je odlok, ki širi obveznost pogoja PCT za delavce in uporabnike storitev, pripravila za »maksimalno zaščito državljanov«, je danes pojasnil državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar. Pogoj PCT bo med drugim z izjemo nujnih stanj obvezen tudi za obisk zdravnika. Izjeme ne bodo niti trgovine z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami in lekarne znotraj trgovskih centrov, je pojasnil Vindišar, saj se pogoj PCT preverja ob vhodu v nakupovalna središča, pa tudi ne bencinski servisi in verski obredi, je izpostavil.