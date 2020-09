Silvio Berlusconi je okužen s koronavirusom sars-cov-2. Vest je sporočila njegova stranka Forza Italia. Zdravnik Alberto Zangrillo iz bolnišnice San Raffaele v Milanu je potrdil, da je Berlusconi okužen, da pa ne kaže simptomov covida-19 in da je v domači izolaciji. Iz Forza Italia so še dodali, da se Berlusconi, ki bo konec meseca dopolnil 84 let, počuti dobro in da dela od doma v Arcoreju.