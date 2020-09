Silvio Berlusconi, ki je okužen z novim koronavirusom, je bil ponoči sprejet v bolnišnico San Raffaele v Milanu, potem ko se je včeraj njegovo zdravstveno stanje nekoliko poslabšalo. Poročajo, da je imel rahlo povišano temperaturo in da so se pri njem pojavili določeni simptomi, v bolnišnico pa se je zatekel iz preventivnih razlogov. Njegovo zdravstveno stanje ni zaskrbljujoče, so sporočili njegovi sodelavci.