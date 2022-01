Berlusconi vrgel puško v koruzo

Silvio Berlusconi se je nocoj odpovedal kandidaturi za predsednika Italije. 85-letni nekdanji predsednik vlade je očitno razumel, da nima dovolj podpore za Kvirinal, čeprav je prepričan, tako je dejal, da mu bi podvig lahko uspel. V uradni izjavi je naznanil, da se umika za korak nazaj v imenu enotnosti, čeprav ni jasno, če je imel v mislih enotnost države ali pa (skrhano) enotnost desnosredinske koalicije.

Berlusconi napoveduje v kratkem svoj predlog za novega predsednika, ki pa po njegovem nikakor ne sme biti ministrski predsednik Mario Draghi. Berlusconijeva odpoved je bila že nekaj dni v zraku, v njegovo kandidaturo nista v resnici verjela niti voditelja Lige in stranke Bratov Italije, Matteo Salvini in Giorgia Meloni, dvome (čeprav ne javno) so imeli tudi nekateri voditelji njegove stranke Naprej, Italija.

Volitve novega predsednika, ki bo na položaju po izteku sedemletnega mandata nasledil Sergia Mattarello, se začenjajo v ponedeljek popoldne, ko bo za izvolitev potrebna težko dosegljiva dvotretjinska večina. Trenutno je največji favorit za novega predsednika Draghi, stvari pa se spreminjajo iz ure v uro, tako da ni mogoče izključiti takšnih ali drugačnih presenečenj. Negotovost je bila vsekakor stalnica vseh dosedanjih predsedniških volitev.