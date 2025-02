Bi morali zaradi Trumpa premisliti evropsko gospodarstvo?

Za danes najavljena uvedba 25-odstotnih carin na uvoz iz Mehike, Kanade in Kitajske, ki jo je v soboto podpisal predsednik ZDA Donald Trump, je poleg burnih političnih odzivov sprožila tudi prve posledice tako na gospodarskem kot na finančnem področju. Vlagatelje očitno močno skrbijo posledice trgovinske vojne, ki pa (zaenkrat) še ni vzplamtela in morda niti ne bo.Trump je včeraj sporočil, da bo uvedbo carin na mehiški in kanadski uvoz v zameno zakasnil za mesec dni – v tem času naj bi se izvedla pogajanja. Danes naj bi bil na vrsti še telefonski klic v Peking.

Ali se torej dejansko napoveduje trgovinska vojna med ZDA in njenimi doslej največjimi uvoznicami? Tržaški sociolog in ekonomist Mitja Stefancic je prepričan, da smo še v fazi merjenja moči. Po njegovem mnenju je treba za razumevanje dogajanja ločiti Trumpa-podjetnika od Trumpa-politika, ki mora poskrbeti za gospodarske interese ZDA.

»Njegove udarniške izjave mu sicer prinašajo velik konsenz, vendar je pot od obljub do dobrih gospodarskih politik dolga in zahtevna. Vsaka odločitev prinese namreč gospodarske posledice, zato ni vse tako preprosto, kot slišimo iz Trumpovih besed,« je razložil naš sogovornik, ki dodaja, da dobra ekonomska stroka jemlje v poštev veliko število spremenljivk, ki jih podjetnik ali politik pogosto ne razume. Prepričan je tudi, da so v sodobni globalni ekonomiji protekcionistične politike na področju gospodarstva težko izvedljive.

Mitja Stefancic v isti sapi prizna, da je težko oceniti, ali bo uvedba carin pozitivno vplivala na ameriško gospodarstvo. Tovrstni ukrepi so namreč učinkoviti v primerih, ko ima neka država monopol na enem področju, zaradi česar so ostale države od nje odvisne pri dobavi izdelkov ali dobrin in tudi znanja.

Kaj nas torej čaka, kako naj reagira Evropska unija? Tržaški sociolog in ekonomist meni, da smo po fazi liberalnega tržnega gospodarstva na svetovni ravni zdaj priča novi realnosti, zato je skoraj nujno, da premislimo svoje gospodarske politike.