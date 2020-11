Biden v vodstvu v Pensilvaniji, Georgii in Nevadi

Joe Biden je, kot kaže, vse bližji zmagi. Po zadnjih podatkih je namreč v vodstvu v treh ključnih državah, in sicer v Pensilvaniji, Georgii in Nevadi.

V Pensilvaniji, ki zagotavlja 20 elektorskih glasov, je namreč po preštetju 98% glasovnic po dolgem zasledovanju prvič v vodstvu, in sicer s prednostjo približno 6000 glasov pred Donaldom Trumpom. Ameriški mediji menijo, da bo vodstvo obdržal do konca, saj zdaj pričakujejo še večino glasovnic iz krajev, kjer so volilci navadno najbolj naklonjeni Demokratom. Če se bo v Pensilvaniji res zaključilo z Bidnovo zmago in ne bo prišlo, denimo, do preobrata v Arizoni, kjer trenutno prav tako vodi Biden, bo volitev že konec in bo Joe Biden novi predsednik ZDA. Niti osvojitev vseh preostalih še »odprtih« držav namreč Trumpu ne bi zagotavljala zadostnega števila elektorskih glasov.

Biden trenutno po preštetju 99% glasovnic rahlo vodi tudi v Georgii, ki zagotavlja 16 elektorskih glasov, kjer ima približno 1000 glasov več kot Trump.

V Nevadi, kjer so prešteli 84% glasovnic pa ima približno 12.000 glasov več od Trumpa. Slednja pa zagotavlja 6 elektorskih glasov.