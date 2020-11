Biden vse bližji zmagi

Glasovnice preštevajo še v Pensilvaniji, Severni Karolini in Georgii, kjer je Trumpova prednost sinoči iz ure v uro kopnela, a je vprašanje, ali bo Biden v kateri od njih dobil dovolj glasov za zmago.

Demokrat Joe Biden je, kot kaže, vse bližji zmagi na predsedniških volitvah v ZDA. Po zmagi v Michiganu potrebuje le še sest elektorskih glasov, da jih skupno doseže 270, ki omogočajo vstop v Belo hišo. Trenutno ima po projekcijah medijev 264 potrjenih elektorskih glasov, medtem ko jih ima Donald Trump 214. Po najbolj optimističnih napovedih bi Bidnu zadostovala le še zmaga v Nevadi, ki zagotavlja šest elektorskih glasov. Do sinoči je v Nevadi po preštetju 75% glasovnic vodil za 0,6% pred Trumpom. Izide naj bi objavili danes popoldne po srednjeevropskem času.

Donald Trump je večkrat namignil na prevaro, opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi pa mu odgovarjajo, da gre za obtožbe brez podlage (ANSA)

Donald Trump je večkrat namignil na prevaro, opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi pa mu odgovarjajo, da gre za obtožbe brez podlage (ANSA)

Donald Trump je večkrat namignil na prevaro in napovedal, da bo od vrhovnega sodišča zahteval konec preštevanja glasov. Tožbe za zaustavitev štetja glasovnic je vložil v Georgii, v Wisconsinu zahteva ponovno preštevanje, v Pensilvaniji konec štetja glasovnic, v Nevadi in Arizoni pa napoveduje priziv v primeru neugodnih izidov. Opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) odgovarjajo, da gre za obtožbe brez podlage, ki med drugim kvarijo ugled demokratičnih institucij.