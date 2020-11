Biden z Georgio osvojil 306 elektorskih glasov in zmagal

Demokratu Josephu Bidnu so ameriški mediji prisodili tudi zmago v ameriški zvezni državi Georgia, kjer je premagal republikanca Donalda Trumpa tesno z več kot 14.000 glasovi od skupaj okrog pet milijonov oddanih glasov. Biden je za zmago na predsedniških volitvah tako zbral 306 elektorskih glasov.

Natanko toliko jih je leta 2016 proti demokratki Hillary Clinton osvojil Trump in to označil za največji dosežek v zgodovini ameriških volitev. Zdaj že teden in pol po volitvah še vedno zavrača priznanje poraza in vztraja pri trditvah o volilnih prevarah.

Tiskovna agencija AP, ki za zdaj Bidnu še ni prisodila zmage v Georgii, je potem Trumpu prisodila pričakovano zmago v Severni Karolini in sedanji predsednik ZDA je tako na volitvah zbral 232 elektorjev.