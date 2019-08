Bik silovito napadel petindvajsetletnega planinca

Na planini Tuglia nad krajem Forni Avoltri se je včeraj pripetila nenavadna nesreča, v kateri se je huje poškodoval 25-letnik. Nad mladega moškega iz Cesclansa se je iz še nepojasnjenih razlogov spravil bik, sicer brez rogov, in ga nekajkrat vrgel na tla oziroma odbil proti steni. Ponesrečencu je pomoč najprej nudila zdravniška ekipa, ki se je na planino spustila s helikopterja, ta pa je moral zaradi slabih vremenskih razmer odleteti v dolino. Tudi sicer pa je bilo reševanje dokaj težavno. Moški, ki je nekajkrat izgubil zavest, je obilne postave, zaradi česar ga ni bilo mogoče povleči na helikopter; reševalci so morali počakati na prihod gorske reševalne službe, ki ga je nato odnesla do vozila, od tu pa so ga odpeljali v bolnišnico v Tolmeč.