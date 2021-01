BioNTech: »Sami ne zmoremo«

Uğur Şhin, šef biotehnološkega podjetja BioNTech, ki je skupaj s Pfizerjem razvilo cepivo proti covidu-19, je v intervjuju za nemški tednik Spiegel dejal, da če v kratkem času pristojni organi v Evropi ne bodo prižgali zelene luči za druga cepiva proti koronavirusi, sami ne bodo zmogli zadostiti povpraševanju po cepivu.

Ob tem je nemški minister za zdravje Jens Spahn evropsko agencijo za zdravila pozval, naj pohiti z odobritvijo cepiva Oxford AstraZeneca, za katerega še ni znano, kdaj bi lahko prišlo na tržišče.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek izdala izredno dovoljenje za cepivo proti covidu-19, ki sta ga razvila ameriški Pfizer in nemški BioNTech. To je prvo cepivo s tem dovoljenjem, kar državam po svetu omogoča hitro odobritev njegovega uvoza in distribucije.

WHO je zbral svoje in druge strokovnjake z vsega sveta, ki so pregledali podatke o varnosti, učinkovitosti in kakovosti cepiva. »Pregled je pokazal, da cepivo izpolnjuje kriterije WHO glede varnosti in učinkovitosti,« so sporočili iz organizacije. Cepivo ameriškega farmacevtskega velikana in nemškega biotehnološkega podjetja je torej prvo cepivo proti koronavirusni bolezni 19, ki je prejelo izredno dovoljenje WHO.