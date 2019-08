Vzporedno z začetkom meteorološke jeseni se bo od nedelje tudi vreme začelo spreminjati. V prvi polovici prihodnjega tedna pričakujemo izrazit preobrat in z njim verjetno tudi konec poletja. Do nedelje pa bodo vremenske razmere še povsem poletne, prevladovala bo jasnina in bomo beležili za ta čas visoke temperature, le od časa do časa bodo možne tudi krajevne nevihte.

