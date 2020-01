Blizu Pivke edini slovenski kamp med 100 najboljšimi v Evropi

Na lestvico 100 najboljše ocenjenih evropskih kampov se je iz Slovenije uvrstil družinski Kamp Plana iz Selc pri Pivki. Tako so odločili ljubitelji kampiranja, ki so tudi letos ocenjevali več kot 23.000 kampov v 44 evropskih državah, ki jih beleži www.camping.info, eden glavnih evropskih vodnikov za kampiranje. Zasedel je 87. mesto. Na prvo mesto so uvrstili Grubhof med Salzburgom in Kitzbühelom. Med deset najbolje ocenjenih evropskih kampov so se uvrstili še en avstrijski kamp in šest nemških ter dva italijanska kampa: južnotirolski Schlosshof in Village Marina iz Benetk.

»Obiskovalcem je očitno všeč, kar jim naš kamp ponuja: dizajn, pristop in seveda lepota kraške pokrajine,« je za Primorske novice izjavil lastnik kampa Plana in Bara 66 Matjaž Pantelič. »Res je izjemno, da se nam je uspelo uvrstiti. Smo edini slovenski kamp na lestvici, še več, smo tudi edini kamp iz manjših evropskih držav nasploh,« je še opozoril. Dodana vrednost, ki jo gostje cenijo v kampu Plana, je gotovo Bar 66, v katerem gostom ponujajo zajtrk in večerjo iz lokalnih pridelkov, na posestvu pa imajo tudi islandske konje.