»Blizu« pomeni 500 metrov

Sprehodi v bližini doma so dovoljeni do 500 metrov od lastnega bivališča, je v današnjem sporočilu za javnost pojasnil vladni komisar v Furlaniji - Julijski krajini in tržaški prefekt Valerio Valenti.

Odredba italijanskega predsednika vlade določa, da so motorične dejavnosti dovoljene v bližini lastnega doma. Ohlapna določba je zato odprla vprašanje, kaj zaobjemata pojma »motorična dejavnost« in »v bližini lastnega doma«. Prefekt Valenti je v dogovoru z ostalimi prefekti v Furlaniji - Julijski krajini in deželno vlado presekal drugega od dveh vozlov. Policistom je zato določil smernice, po katerih je bližina doma krog s polmerom 500 metrov, pri čemer je središče kroga prebivališče.

»Motorična dejavnost« je vsekakor dovoljena posamezno in ob nošenju zaščitne maske oziroma prekritimi usti in nosom.