Bocellijevo petje za upanje ganilo milijone poslušalcev

Na koncertu z naslovom Music for hope (Glasba za upanje) je Bocelli ob spremljavi orgel zapel štiri pesmi. Zaključil je z Amazing Grace, ki jo je zapel na stopnicah katedrale, vmes pa so se prikazovali posnetki praznih ulic Pariza, Londona in New Yorka.

V sporočilu pred začetkom koncerta je Bocelli povedal, da mu je bilo v čast in veselje sprejeti vabilo mesta in katedrale. »Zahvaljujoč glasbi, ki se predvaja v živo in združuje milijone sklenjenih rok po vsem svetu, bomo objeli to utripajoče srce ranjene Zemlje,« je dejal.

Lombardija, katere glavno mesto je Milan, je najbolj prizadeta dežela v Italiji zaradi novega koronavirusa. Zabeležili so že več kot 9000 smrti.