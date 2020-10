»Bolj kot se bomo vsi držali priporočil, manj možno je, da bomo zaprli mejo«

Prizor sporoča, da slovenskemu zunanjemu ministru Anžetu Logarju Slovenci v Italiji niso neznanka. Pogovor za Primorski dnevnik bi se moral odviti včeraj v avli Narodnega doma v Trstu, a zaradi neudobne klopi s preprosto študentsko mizo in hrupa ob prehajanju ljudi skozi vežo je kar minister predlagal selitev v Tržaško knjižno središče. Do Trga Oberdan čez ulici Filzi in Carducci se je suvereno kretal.

Premier Janez Janša je prejšnji teden poudaril, da si slovenska vlada želi maksimalno upoštevati priporočila Evropske komisije glede prehajanja meja. Toda v naboru ukrepov slovenske vlade ob rdečem scenariju je omenjeno tudi zapiranje državnih meja. Kaj lahko pričakujemo na slovensko-italijanski meji, glede na naglo naraščanje okužb?

Priporočila Evropske komisije je vlada Republike Slovenije že vključila v uredbo o prehajanju meje. Pri sprejemanju ukrepov pa je jasno razmejila faze, ki so odvisne od števila okužb, zasedenosti bolniških postelj in hujših primerov. Vse je odvisno od vsakega posameznika: bolj kot se bomo mi vsi obnašali v smeri upoštevanja predlaganih ukrepov, nošenja zaščitne opreme in izogibanja tveganjem, ki niso nujna, manj možnosti je, da bo vlada sprejela take ukrepe, kot je zaprtje meja. Naj bo jasno, da se vlada želi izogniti tem scenarijem. A če bosta ogrožena varnost in zdravje, bomo pač morali poseči po tem ukrepu.

Spomladi, ko je bila meja zaprta, smo imeli vtis, da se Sloveniji bolj mudi odpirati prehod z Avstrijo in Hrvaško kot pa z Italijo.

Slovenija je v prvem valu podobno kot ostale države članice zelo restriktivno sprejemala ukrepe. Razmere v Italiji so bile grozljive, davek v številu človeških življenj je bil zelo visok. Naj ob tem še enkrat izrazim sožalje za vse italijanske žrtve prvega vala. A kot veste, je v začetku junija italijanski zunanji minister prišel na obisk v Ljubljano, kjer smo dorekli nadaljnje postopanje in Slovenija je bila ena prvih, ki je odprla mejo z Italijo in še nekaj dni prej tudi za Furlanijo - Julijsko krajino.

Prav na tem prvem srečanju med vami in italijanskim kolegom Luigijem Di Maiom smo tudi iz neverbalne komunikacije imeli vtis, da je odnos med vama več kot dober, čeprav sta člana dveh vlad z drugačno politično usmeritvijo. Je ta vtis pravi?

Jaz upam, da je pravi. Z moje strani bom rekel, da je, če pa je pravi tudi s strani italijanskega prvaka diplomacije, pa more on povedati. Menim, da je v diplomaciji za dobro sodelovanje ključno spoštovanje sogovornika, poznavanje ključnih vprašanj, s katerimi se posamezna država sooča, in dobra priprava na vsako srečanje. V tem pogledu lahko rečem, da so naša srečanja skrbno pripravljena, enako opažam tudi pri italijanski diplomaciji. Verjetno so zato ti odnosi zelo pristni.