Boljunec tržaško »mrazišče«

Ponekod v zatišnih predelih ali kjer je burja prehodno ponehala, je bila minula noč za ta čas zelo mrzla. To je primer Boljunca, kjer je veter povsem oslabel in smo namerili najnižjo nočno temperaturo -2,9 stopinje Celzija, s čimer je bila minula noč najbolj mrzla v tekočem letu. Ob skoraj popolni odsotnosti vetra se je živo srebro v drugem delu noči naglo spuščalo. Še opolnoči je bila temperatura +1,8 stopinje Celzija. Od 24.00 do 6.30, ko smo namerili najnižjo nočno temperaturo, se je torej živo srebro spustilo za 4,7 stopinje Celzija.

Posebnost današnjih najnižjih nočnih temperatur je v tem, da se živo srebro nikjer na Tržaškem, vsaj v krajih, kjer razpolagamo z meritvami, ni spustilo tako nizko. V Boljuncu je bila prav gotovo odločilna odsotnost vetra in je nastal temperaturni obrat. Na Katinari, kjer so temperature navadno za nekaj stopinj Celzija nižje kot v Boljuncu, se je tako živo srebro, denimo, spustilo le na -0,1 stopinje Celzija, pri Briščikih po podatkih deželne agencije za okolje Arpa na -1,6 stopinje Celzija in v Zgoniku na -0,4 stopinje Celzija. Tik ničle se je ustavilo tudi v Šempolaju in na Proseku.

Hladneje kot na Tržaškem je bilo ravno zaradi temperaturnega obrata na Goriškem, kjer je deželna agencija za okolje Arpa namerila temperature okrog -3 stopinj Celzija.

Primat mraza v deželi pa je Arpa namerila pri Belopeških jezerih, kjer se je temperatura spustila do -12 stopinj Celzija.

Danes in v prihodnjih dneh bo prevladovalo stanovitno in povečini sončno vreme. Noči bodo še mrzle, temperature bodo zjutraj marsikje pod lediščem. Jutri zjutraj bodo ponekod nižje od današnjih. Čez dan pa bo postopno nekoliko topleje. Nekaj več spremenljivosti ali oblačnosti bo v petek.