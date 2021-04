Bolnišnice v Sloveniji še vedno pod pritiskom

V Sloveniji, kjer so danes delno omilili protikoronske ukrepe, so v nedeljo ob opravljenih 1484 PCR testih potrdili 287 okužb z novim koronavirusom, umrlo je sedem covidnih bolnikov. Sedemdnevno povprečje potrjenih okužb je 903. Hospitaliziranih je 636 covidnih bolnikov, 142 jih potrebuje intenzivno nego. Delež pozitivnih PCR testov je znašal 19,3 odstotka, opravili so tudi 5850 hitrih antigenskih testov.

Povečalo se je število covidnih bolnikov v bolnišnicah, hospitaliziranih je namreč 21 bolnikov več kot dan prej. Intenzivno terapijo pa potrebujejo trije bolniki več kot dan prej. Iz bolnišnic so v nedeljo odpustili 18 bolnikov.