Bomo dočakali pravočasno imenovanje profesorjev?

Italijansko ministrstvo za šolstvo je na podlagi ministrske uredbe št. 60 z dne 10. julija 2020 v torek popoldne objavilo uredbo št. 858 oziroma nov postopek vključevanja učnega osebja v pokrajinske sezname za sklepanje pogodb za določen čas. Kandidati imajo (od danes, sreda dne) vse do četrtka, 6. avgusta, čas, da vložijo svojo prošnjo v eni sami pokrajini – isti rok velja tako za slovenske kot za italijanske šole; vlogo mora vsak kandidat oddati izključno v telematski obliki preko spletne platforme ministrstva za šolstvo (www.miur.gov.it) – pod geslom Istanze on-line (polis).

ZAPLETENA POENOSTAVITEV

Oktobra lani je ministrstvo za šolstvo spremenilo zastareli zakon iz leta 1999, ki je doslej določal postopek nadomeščanja učnega osebja. »Od 30. avgusta ne bo več zavodskih lestvic oz. seznamov, iz katerih so šole črpale svoje kandidate, pač pa bodo veljali edino ti novi, enotni pokrajinski seznami,« je povedal ravnatelj goriškega liceja Simon Gregorčič, Peter Černic, ki je med drugim tudi član državnega šolskega sveta. Sogovornik ni skrival zaskrbljenosti nad novim postopkom, ki je dokaj tehničen in zapleten. »Strah me je, da bo sistem povzročil nemajhne težave začetku šolskega leta, ker ne bo mogoče pravočasno imenovati profesorjev.« Kako pa bi lahko začeli s poukom brez profesorjev? To pa še ni vse: stari seznami kandidatov, po katerih so segali ravnatelji, ne bodo več veljali, tako da ne bo izbire – treba bo edinole počakati na nove in upati, da ne bodo zamujali.