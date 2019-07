Po aprilskem izboljšanju obetov iz stabilnih v pozitivne pri agenciji Moody’s in junijskem zvišanju pri agenciji S&P z A+ na AA-, je včeraj dobro kondicijo Slovenije potrdila agencija Fitch, ki je bonitetno oceno Slovenije zvišala z A- na A in ji pripisala stabilne obete. Agencija med razlogi navaja zniževanje javnega dolga, javnofinančni presežek in gospodarsko rast.

Italija ima, kot je znano, bonitetno oceno BBB z negativnimi obeti.