Boris Pahor bi rad s prijateljico obiskal Firence

»Avgusta bom dopolnil 109 let, sem slep in tudi sluh me zapušča, a se še vedno počutim mladostnega.« Pisatelj Boris Pahor je novinarki Marisi Fumagalli v pogovoru za prilogo 7 dnevnika Corriere della Sera razkril, da bi rad pospremil svojo prijateljico v Benetke in Firence, čeprav že nekaj mesecev zaradi pandemije ne odhaja od doma. Pahor svoji gostji ne razkriva imena prijateljice, s katero bi rad odpotoval v italijanska mesta.

Marisi Fumagalli je pisatelj že nekajkrat razkril podrobnosti svojega osebnega (tudi spolnega) življenja, priložnost za obisk pa je bil izid italijanskega prevoda Zatemnitve, ki je za založbo La nave di Teseo izšel v prevodu Martine Clerici. Platnico krasi delo tržaškega slikarja Artura Nathana, ki je s pisateljem delil podobno usodo: tudi njega so leta 1944 deportirali v nacistično taborišče (Bergen Belsen), iz katerega pa se – za razliko od Pahorja – ni vrnil.

Pahor v intervjuju obnavlja svojo zelo dolgo ter bogato življenjsko in pisateljsko pot, med drugim svoj odnos s predsednikom republike Sergiom Mattarello, kateremu je svoj čas pisal v zvezi z dnevom spomina na fojbe in eksodus Italijanov iz Istre ter s fašizmom. Pisatelj še vedno upa in računa, da bo italijanska država predvsem na šolah in med mladimi promovirala skupno poročilo italijanskih in slovenskih zgodovinarjev.