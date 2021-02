Boris Pahor v videoposnetku nagovoril deželni svet FJK

Deželni svetniki so si tako ogledali videoposnetek intervjuja, v katerem pisatelj in nekdanji deportiranec pripoveduje o svoji taboriščni izkušnji.

Za počastitev dneva spomina na žrtve holokavsta so v deželnem svetu Furlanije - Julijske krajine, ki je zasedal danes in je zato to storil z nekajdnevnim zamikom, izbrali pričevanje tržaškega staroste slovenskih pisateljev Borisa Pahorja, ki je avgusta praznoval 107. rojstni dan.

Njegovo pričevanje je uvedel predsednik deželnega sveta Piero Mauro Zanin, ki je posvaril pred nevarnostjo antisemitizma in rasizma in se zahvalil tistim, ki vztrajajo z izpovedjo svojih pričevanj in si prizadevajo za to, da bi se napake iz preteklosti ne ponovile.