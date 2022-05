Boris Pahor vedno na strani zatiranih

Novica o smrti pisatelja Borisa Pahorja je dejansko že obkrožila svet. O odhodu velike osebnosti poročajo vsi spletni portali v Italiji in Sloveniji, žalostna vest pa odmeva tudi tudi v mednarodnih občilih. Spletna Repubblica piše, da je bil Pahor nedvomno pisatelj stoletja, ki je s svojimi knjigami in pričevanji razkril tragedijo lagerjev in zlo nacifašizma, boril pa se je tudi proti komunizmu. Antonio Carioti v Corriere della Sera izpostavlja Pahorjevo bogato življenje in ga predstavlja kot neomajnega borca za svobodo in človekove pravice. Bil je vedno na strani zatiranih, beremo v milanskem dnevniku.

Občila v Sloveniji izpostavljajo, da je bil Pahor eden najbolj prevajanih slovenskih pisateljev, ki je preživel najhujše trenutke 20. stoletja in svoje življenje posvetil predvsem izpričevanju resnice. Lljubljansko Delo piše, da je bil vest slovenskega naroda.

Peter Kovačič Peršin, eden Pahorjevih najožjih sodelavcev pri reviji Zaliv, v kateri so leta 1975 objavili prelomni intervju z Edvardom Kocbekom o pokolu domobrancev po drugi svetovni vojni, je o Pahorju, kot navaja Dnevnik, izpostavil dva bistvena elementa. »Prvi je njegova privrženost boju proti različnim ideologijam in totalitarizmom, ves čas je gradil republiko svobode. Druga je njegovo neprecenljivo literarno in publicistično delo; njegova Nekropola in druga dela so svetovna klasika. Skoznje se vselej vije rdeča nit – njegova ljubezen do maternega jezika. Je apostol slovenstva v okolju, ki mu je še danes nenaklonjeno. To zavest svobode je začel graditi tudi v matičnem narodu,« poudarja Peršin.