Borisu Šuligoju nagrada za življenjsko delo

Društvo novinarjev Slovenije (DNS) je včeraj v Ljubljani podelilo nagrade čuvaj/watchdog za leto 2019; najprestižnejšo je dobil dolgoletni Delov dopisnik iz Kopra Boriš Šuligoj.

»Zanj novinarstvo ni poklic, za novinarstvo živi, že več kot štirideset let. Ima najdaljši staž pri osrednji slovenski časopisni hiši Delo. S svojim razkošnim arzenalom znanj in produktivnostjo je vzor številnim kolegom. O Primorski, njenih ljudeh in njihovi mentaliteti, morju, gospodarstvu, zgodovini in kulturi vemo več prav po njegovi zaslugi,« je porota zapisala v utemeljitvi k nagradi za življenjsko delo.

Med podelitvijo so tudi spomnili na Šuligojevo misel: »Ukvarjal sem se od pločnikov do morja in gospodarstva. Novinar na eni strani odkriva resnico, na drugi strani pa uči ljudi živeti bolje.«

Na večeru v dvorani Centra slovanskih kultur France Prešeren so za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2019 nagradili Adrijana Bakiča (TV Slovenija), Ranko Ivelja (Dnevnik) in projekt Prvega programa Radia Slovenija Delaj in molči avtoric Darje Pograjc, Andreje Gradišar, Nataše Rašl in Ane Skrt. Za izjemne dosežke v novinarski fotografiji sta bila nagrajena Delov fotograf Blaž Samec za posamično fotografijo in Dnevnikov fotograf Luka Cjuha za fotoreportažo. Debitantska nagrada za dosežke mladih novinarjev pa je šla v roke Klari Širovnik (Večer), Lucijanu Zalokarju (Delo) in Žanu Dolajšu (TV Slovenija).