Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Borovničeva torta

Kot veste, sem kar zadeva pripravo slaščic še kar omejen in pri tem prepuščam kuhinjo rade volje ženi, ki se na to še kar dobro spozna. A kakorkoli, suhe slaščice, razen nekaterih keksov, mi niso všeč, pa tudi tiste presladke ne, najraje imam zavitke, kreme, sadne torte in podobno. Verjetno je moja poglavitna napaka pri pravi slaščic, da se nikoli ne držim recepta in količin, ki so jih zapisali pametnejši od mene. Zadnjič pa, ko sem stikal po spletu, sem naletel na tole torto, ki torej ni zrasla na mojem zelniku, jo bom pa skušal kaj kmalu pripraviti, predvsem ker je še kar enostavna in mora biti slastna, prav gotovo pa ni za tiste, ki imajo probleme z linijo.

Za borovničev torto torej potrebujemo:

za biskvit:

6 jajc

180 g sladkorja

3 žlice olja

180 g moke

za kremo:

750 g mascarponeja

60 g sladkorja

4 dl sladke smetane

150 g kokosove moke

za borovničev nadev:

borovničevo marmelado

žlico ruma ali borovničevega likerja

skodelico svežih borovnic

za navlažitev:

borovničev sok

rum ali borovničev liker

za preliv:

2 žlici borovničeve marmelade

sok

pol limone

Biskvit lahko spečemo v enem ali pa v treh listih. Če ga spečemo v enem, moramo imeti primeren nož, da ga poprek zrežemo na tri oblate. Prodajajo sicer napravo, ki biskvit reže z žico, kar bi vam olajšalo delo in zagotovilo uspeh. Stepemo torej cela jajca s sladkorjem, tako da se močno spenijo in narastejo; prilijemo 3 žlice olja, z mešalnikom mešamo pri najnižji hitrosti. Nato počasi in previdno vmešamo presejano moko, lahko tudi z malo pecilnega praška. Testo vlijemo v 26 cm širok model, katerega dno smo že prej obložili s papirjem za peko in ga porinemo v vnaprej na 160 stopinj ogreto pečico za približno 12 minut. Če testo pečemo v treh obrokih moramo seveda vsakokrat sestavine razdeliti na tri dele (2 jajci, 60 g sladkorja, 1 žlica olja, 60 g moke).

Ko je testo pečeno, pustimo da se ohladi.

Za kremo zmešamo mascarpone in sladkor in v to vmešamo trdo stepeno smetano in 100 g kokosove moke. Prvi list navlažimo z borovničevim sokom, ki smo mu dodali malo ruma ali likerja.

Namažemo ga z borovničevo marmelado, ki jo prej segrejemo, po tem pa potresemo borovnice. Na to položimo drugi list biskvita, ki ga tudi navlažimo in premažemo z malo manj kot polovico kreme. Nanj položimo tretji oblat testa in ga premažemo s preostali kremo.

Za preliv zmešamo marmelado z limoninim sokom. Če so v marmeladi večji koščki borovnic jo pretlačimo s paličnim mešalnikom. Če imamo sac-a-poche ga napolnimo s tem prelivom in čez torto naredimo črte, če ga nimamo, vzamemo enostavno plastično vrečko, ji odrežemo en vogal in naredimo črte tako.

Dober tek!

Ivan Fischer