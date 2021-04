Borut Pahor gre v Rim

Slovenski in italijanski predsednik, Borut Pahor in Sergio Mattarella, se bosta po lanskem 13. juliju spet srečala v sredo, 14. aprila, ob 13. uri, tokrat v Rimu. Obisk italijanskega kolega je Pahor napovedal konec marca v Ljubljani, ko je gostil predstavnike slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Do novega srečanja (zadnje je potekalo v Trstu ob stoletnici požiga Narodnega doma) na Kvirinalu bo prišlo med drugim tik po apelu, ki ga je 133 zgodovinarjev, strokovnjakov in več javnih osebnosti naslovilo na italijanske institucije, med katerimi je tudi seveda predsedstvo republike, s pozivom, naj Italija prizna zločine in prevzame odgovornost ob 80-letnici napada na Jugoslavijo.