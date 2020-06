Borut Pahor sprejel predstavnike manjšine

Slovenski predsednik Borut Pahor je dopoldne sprejel predstavnike manjšine, ki se v Ljubljani danes mudijo na pogovorih pred jutrišnjim obiskom italijanskega zunanjega ministra Lugija Di Maia. Osrednja tema pogovorov so bile priprave na 13. julij 2020, ko bo potekala svečanost ob 100. obletnici požiga Narodnega doma.

Predstavniki manjšine - predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, deželni svetnik FJK in deželni tajnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, deželni svetnik Lige Danilo Slokar in koordinatorka Slovencev v Demokratski stranki Maja Tenze (na pogovoru sta sodelovala tudi veleposlanik Tomaž Kunstelj in generalni konzul Vojko Volk) - so predsednika Pahorja seznanili s stanjem glede vračanja Narodnega doma. Sporočili so, da se zaključuje postopek ustanavljanja Fundacije, ki sta jo za prevzem in upravljanje Narodnega doma ustanovili krovni organizaciji SKGZ in SSO in da je v pripravi pravni akt, ki bo potrdil vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini in opredelil roke za izselitev njegovih sedanjih uporabnikov

Pogovor je med drugim tekel tudi o omejitvenih ukrepih na slovensko-italijanski meji ter o odločitvi tržaške občinske uprave o uvedbi dneva osvoboditve izpod jugoslovanskih partizanov 12. junija. Predstavniki manjšine so predsednika Pahorja med drugim opozorili tudi na problem spreminjanja volilne zakonodaje.