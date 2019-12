Božično razmišljanje, križanka, tri Srečanja ...

Zaradi božičnih praznikov Primorski dnevnik tako kot ostali italijanski dnevniki ne bo izšel ne v sredo ne v četrtek. Ponovno bomo na vaših domovih in v kioskih v petek, 27. decembra. Do takrat pa vam bodo, tako vsaj upamo, v prijetno družbo bogate vsebine torkove izdaje dnevnika.

Predbožična številka Primorskega dnevnika je izšla na 40 straneh in prinaša ob običajnih svežih novicah iz bližnje in daljne okolice ter torkovi Športni prilogi, tudi vrsto prazničnih tem: božično razmišljanje Aleksandra Erniše, pastorja Evangeličansko luteranske cerkve v Trstu, veliko božično križanko in tri Srečanja izpod peresa Bojana Brezigarja (Srečanje na Karlovem mostu) Jadranke Cergol (Neponovljivo srečanje) in Mete Krese (Kje pa je naša jablana?).