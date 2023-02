Brexit je bila napaka, nazaj v EU pa ne bi šli

Pred tremi leti je Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije. 31. januarja 2020 ob 23. uri po lokalnem času oziroma opolnoči po srednjeevropskem so prebivalci Otoka ta zgodovinski trenutek pričakali s slavjem na ulicah. Danes pa je navdušenja precej manj in Britance muči bregret oziroma obžalovanje zaradi izstopa iz EU. Prva anketa na to temo, ki jo je v začetku tedna objavil časopis The Guardian, prinaša namreč podatek, da bi danes kar 58,5 odstotka volivcev glasovalo drugače in bi se raje opredelilo za obstanek v EU. Ne želijo pa si povratka v objem Bruslja - napaka je bila sicer storjena, na potezi je zdaj vlada, od katere pričakujejo rešitev nastalih težav.

Največja skrb je inflacija

Danes se Združeno kraljestvo sooča z rekordno, vec kot 10-odstotno inflacijo. »Nastalo stanje ni nujno posledica brexita. Povedati je treba, da se je v zadnjih letih popolnoma spremenil gospodarski režim v državi,« meni finančni strokovnjak Ivan Kralj, ki od leta 2014 živi v Londonu in upravlja investicijske sklade za različne stranke. V svojem delu opaža, da na gospodarsko dogajanje in nezadovoljstvo ljudi vpliva predvsem draginja. »Obrestne mere so bile dolgo zelo nizke, v zadnjih dveh letih pa so poskočile, kar močno vpliva na delovanje družb in podjetij ter na nepremičninski trg,« meni naš sogovornik, ki v vsakdanjih pogovorih ne zaznava več teme izstopa iz EU.

»Preživijo le največji«

Drugačnega mnenja je Verena Caris, ki v britanski prestolnici skrbi za delovanje izpostave italijanske trgovinske zbornice. V njenem službenem vsakdanu je tema številka ena brexit, saj se dnevno ukvarja s posledicami izstopa, ki jih podjetja občutijo predvsem v obliki splošne podražitve. »Postopki uvoza in izvoza z Italijo oziroma EU so bolj zapleteni, dokumentacija je zahtevna in posledično so povsod narasli stroški dela,« meni Tržačanka, ki v Londonu dela od leta 2012. Od brexita se je po njenih opažanjih zmanjšalo število majhnih podjetij, ki se odločajo za preboj v Veliki Britaniji.

»Takoj po brexitu in v času zaprtij zaradi pandemije se je veliko državljanov EU izselilo, njihovih mest pa niso zasedli novi ljudje,« opaža Branko Brišček, ki angleško družbo dobro pozna, saj v Londonu živi in dela že trideset let. »Tuji državljani ne najdejo več službe zlahka, kot je to veljalo nekoč. Kritično je v različnih panogah, še zlasti v zdravstvu in tudi v v kmetijstvu,« meni finančni svetovalec Brišček, ki opozarja tudi na posledice brexita za državno blagajno. Analiza družbe Bloomberg Economics namrec ocenjuje, da znaša škoda zaradi izstopa iz EU okoli 100 milijard funtov na leto.