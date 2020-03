V Furlaniji - Julijski krajini je predsednik Dežele Fjk Massimiliano Fedriga danes popoldne podpisal odredbo (zeleno luč je dala tudi rimska vada), ki podaljšuje zaprtje univerze in šol vseh stopenj vse do vključno nedelje, 8. marca. Vse šole bodo do nedelje, 8. marca, zaprte tudi v Venetu, Lombardiji in Emiliji Romagni. V Liguriji se bo pouk nadaljeval v sredo.