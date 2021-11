Brez roke in odškodnine v zapor

Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je na ponovljenem sojenju v zadevi odrezana roka Julijo Adlešič in Sebastiena Abramova po njunem današnjem priznanju spoznalo za kriva in ju obsodilo na zaporni kazni. Adlešičevi je prisodilo na eno leto in sedem mesecev zapora, Abramovu pa dve leti in pet mesecev. Večino kazni sta sicer že prestala v priporu. Sodišče je za kriva spoznalo tudi starša Abramova Tinko Huskić Colarič in Gorazda Colariča, ki sta danes prav tako priznala krivdo. Izreklo jima je pogojno obsodbo enega leta in šestih mesecev zapora oz. enega leta s preizkusno dobo treh let.

Tožilstvo jim je očitalo nadaljevanje kaznivega dejanja poskusa goljufije oziroma pomoči pri teh dejanjih na škodo petih zavarovalnic, ki bi morale Adlešičevi v primeru nezgode izplačati odškodnino v skupni višini okoli 1,17 milijona evrov, a do izplačil ni prišlo.

Pri določitvi višine kazni je sodišče sledilo predlogu tožilstva, ki je z obtoženimi sklenilo sporazum o priznanju krivde. Vsi štirje so ob začetku ponovljenega sojenja oktobra vztrajali, da niso krivi, danes pa so priznali krivdo za očitana kazniva dejanja.

Adlešičevo in Abramova je ljubljansko okrožno sodišče že 11. septembra lani spoznalo za kriva in jima prisodilo dve oz. tri leta zaporne kazni. A višji sodniki so obsodbo razveljavili in zadevo vrnili v ponovno sojenje na prvostopenjsko sodišče, ker so ocenili, da dejansko stanje glede mehanizma nastanka poškodbe roke Adlešičeve ni bilo dovolj razčiščeno.