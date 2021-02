Brez vlage bi že vse cvetelo

Anticiklon s toplejšim zrakom, ki prinaša pomlad, je zaobjel naše območje in ni daleč, toda se zadržuje visoko nad nami. Istočasno pa je zaradi otoplitve v višjih slojih ozračja v prizemlju ostal ukleščen vlažen in še razmeroma mrzel zrak. V primeru, da ne bi bilo temperaturnega obrata, bi že cvetela pomlad in bi ob sončnem vremenu beležili najvišje dnevne temperature nad 10 stopinjami Celzija, mestoma lahko tudi do okrog 15 stopinj Celzija. Toda v bližnji prihodnosti bomo morali pogosto obračunati z zelo stanovitnim ozračjem in s prizemno vlago. Zato bodo sončni žarki v prihodnjih dneh prej izjema kot pravilo, povečini pa bo vreme oblačno, mestoma tudi vlažno in zamegljeno ter še razmeroma mrzlo. Več sončnega vremena pa bo v gorah.

Taka vremenska slika se bo nadaljevala vsaj do vključno nedelje. Prevladovalo bo oblačno in vlažno vreme. Možno bo občasno rosenje. Mestoma, če si bo kakšen sončni žarek utrl pot v vlagi, se bodo vremenske razmere za krajši čas lahko spremenile in bo prehodno topleje.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.