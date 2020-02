Brezplačna vodenja po Brkinih in Krasu

Ob letošnjem 21. februarju, mednarodnem dnevu turističnih vodnikov, so turistični vodniki Krasa in Brkinov, organizirani v stanovsko društvo, pripravili 14 brezplačnih vodenj. Po prejšnji soboti, bodo nekatera vodenja na sporedu tudi ta vikend, in sicer: jutri so predvideni ogled Pomnika miru (Cerje, Barbara Jejčič), Pliskina pot pozimi (Pliskovica, Bogdan Macarol), Po sledeh opajske tradicije (Opatje selo, Konrad Marušič), po poteh kavadurjev (Avber, Edi Fabjan). V nedeljo, 1. marca, pa bodo zaključili s pohodoma na sv. Lenart – mejnik med Slovenijo in Italijo (Preserje pri Komnu, Silvan Pipan) in po sledeh Rudiktov, pot okrog Rodika (Rodik, Breda Geržina).

Program brezplačnih turističnih vodenj (za nekatere se je potrebno predhodno prijaviti) je objavljen na spletnem naslovu https://www.visitkras.info.