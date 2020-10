Bris za potnike, ki prihajajo s Hrvaške, ni več obvezen

Bris za potnike, ki vstopajo v Italijo, potem ko so se v preteklih 14 dneh mudili na Hrvaškem, od danes, 8. oktobra, ni več potreben. Ravno tako lahko brez omejitev na Apeninski polotok vstopajo potniki iz Grčije in z Malte. Sprememba je bila do danes skoraj neopazna, saj so vsi poudarili predvsem le obvezno nošenje zaščitne maske tudi na prostem, ki ga določa nova vladna uredba z zakonsko močjo. Novo odredbo pa je včeraj, 7. oktobra, podpisal tudi zdravstveni minister Roberto Speranza, ki je posodobil seznam epidemiološko manj varnih držav.

Bris je po novem obvezen za potnike, ki prihajajo iz Belgije, Francije, Španije, Velike Britanije, s Severne Irske, Češke in z Nizozemske. Naj spomnimo, da zdajšnji seznam velja do 15. oktobra, tako da ga bo zdravstveno ministrstvo predvidoma čez teden dni, ali tudi prej, že spet spremenilo.