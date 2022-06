Briščike obiskal šef civilne zaščite

Prvi mož državne civilne zaščite Fabrizio Curcio se je dopoldne mudil pri Briščikih, kjer je obiskal sedež Nacionalnega inštituta za oceanografijo OGS. Tam se je srečal s pristojnim v deželni vladi za civilno zaščito Riccardom Riccardijem in direktorjem deželne civilne zaščite Amedeom Aristeijem. S podžupanjo občine Trst Sereno Tonel pa je na Pomorski postaji spregovoril na 40. posvetu Vsedržavne skupine za geofiziko trdne zemlje GNGTS.

Ob robu posveta je v izjavi za medije spregovoril o hudi suši, ki pesti vso Italijo, ter morebitni uvedbi izrednih razmer zaradi pomanjkanja vode. Dejal je, da nekateri vodovodi že nekaj tednov državljanom ne dovajajo vode redno. Glede izrednega stanja, ki je »birokratsko dejanje«, pa je dejal, da so bolj pomembni ukrepi, potrebni za boj proti suši. Curcio se je dotaknil tudi vprašanja gozdnih požarov in dejal, da je bilo pozimi nadpovprečno dosti gozdnih požarov, ki so žal neizbežna posledica suše. »Čaka nas težka sezona požarov,« je bil jasen prvi mož državne civilne zaščite.