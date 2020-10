Brisi pozitivni, kar je sledilo pa vse prej kot to

Tržaška Slovenka, stara 24 let, ki je v petek, 16. oktobra začutila simptome okužbe s koronavirusom, se je v začetku prejšnjega tedna samoplačniško testirala. Na bris je šla v torek, 20. oktobra, v sredo so ji sporočili, da je okužena. Včeraj popoldne, ko je od testa minilo devet dni, še ni prejela klica z oddelka za preventivo zdravstvenega podjetja za Trst in Gorico (ASUGI), čeprav so informacijo o pozitivnem testu poslali ona, njen osebni zdravnik, zasebni laboratorij in delodajalec. Oddelek za preventivo ima v italijanskem ustroju glavno vlogo pri odrejanju karanten in izdajanju navodil okuženim.

POMAGAJ SI SAM

Štiriindvajsetletnica, ki se po vročini in kašlju zdaj počuti bolje, še ne ve, ali je okužila tudi družinske člane in znance, s katerimi je bila v stiku. Dva sorodnika imata blage, a sumljive simptome. Doma so se iz previdnosti izolirali, a pogrešajo navodila in vabilo na bris. Mlada ženska še vedno čaka na klic iz Asugija, tudi ker mora urediti bolniški stalež. Osebni zdravnik ji ne more pomagati, saj pravi, da po potrjeni okužbi mora postopek voditi oddelek za preventivo.

A v službi ni edina s temi težavami. Okužila se je tudi njena 32-letna sodelavka, ki se je prav tako v torek 20. oktobra testirala samoplačniško, a v drugi ambulanti. Tudi iz te zagotavljajo, da so hitro obvestili oddelek za preventivo, od koder pa so 32-letnico z zelo blagimi simptomi poklicali šele včeraj. Vmes se je zgodilo marsikaj.

Objavljamo tudi pričevanje 53-letnega Tržačana, ki je zbolel za covidom-19. Zaupal n

am je svojo izkušnjo.